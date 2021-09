Máquinas de café Nespresso ou De’Longhi? É escolher entre George Clooney e Brad Pitt

Brad Pitt seguiu os passos do amigo George Clooney, a cara da marca de café Nespresso, da Nestlé, ao se tornar, desde quinta-feira, o embaixador das máquinas de café De’Longhi​.

A empresa italiana de pequenos electrodomésticos disse ter lançado uma campanha global para as suas máquinas de café expresso em casa com um vídeo dirigido pelo realizador de La La Land: Melodia de Amor, Damien Chazelle, e protagonizado pelo actor Brad Pitt, que foi agraciado com o Óscar de melhor actor secundário pela sua participação em Era Uma Vez em... Hollywood.

“O nosso grupo tem experimentado um crescimento extraordinário nos últimos anos e o segmento das máquinas de café expresso para uso doméstico assumiu um papel central nesta expansão”, contextualizou o CEO da De’Longhi, Massimo Garavaglia, numa declaração.

A De’Longhi observou um crescimento de dois dígitos nas receitas no ano passado, uma vez que as pessoas que permaneceram em casa durante os confinamentos impulsionaram a procura de máquinas de café, auxiliares de cozinha e aparelhos de ar condicionado. As máquinas de café expresso para uso doméstico contam para mais de metade do volume de negócios da De’Longhi.

“O investimento planeado para esta campanha é parte integrante da estratégia de aceleração das actividades de marketing e comunicação implementadas nos últimos anos”, acrescentou Garavaglia.