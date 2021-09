Jennifer Aniston entra no negócio da beleza e lança uma marca para “rir da vida”

São estrelas e actrizes, mas não se ficam pela arte de representar ou de cantar, nem apenas por dar a cara a uma marca já existente. Cada vez mais há quem aposte na criação de novas marcas, como é o caso de Gwyneth Paltrow. E há uma nova celebridade prestes a disputar parte do filão: Jennifer Aniston, de 52 anos, anunciou na quinta-feira que vai lançar a sua própria marca, registada com o nome LolaVie, no dia 8 de Setembro.

Para já, não foram revelados os produtos, mas o New York Post avança que foram apresentados pedidos de registo da marca nas áreas de loção facial e corporal, gel de duche, velas e cuidados capilares, em Julho de 2019.

Já o nome da marca não é propriamente inédito: em 2010, a actriz que se notabilizou pela série de culto Friends lançou um perfume chamado LolaVie, que explicou significar “rir da vida”. Mais tarde o nome da fragrância foi alterado, mas as razões da escolha nem da desistência chegaram a ser explicadas: “É uma longa história e, sinceramente, é demasiado pessoal para ser contada, mas tem um significado especial”, disse sobre a escolha do nome original.

Entre as estrelas que fazem do mundo da beleza e da cosmética um negócio, estão, além de Paltrow, Rihanna, Jennifer Lopez e Kylie Jenner.

Aniston tinha 25 anos quando protagonizou o papel de Rachel Green na comédia de sucesso, que durou dez temporadas. Mas, ao longo dos anos, continuou a lucrar da celebridade de Rachel e a ser admirada por milhões. E, em 2019, quando a actriz decidiu abrir uma conta de Instagram, a rede social foi abaixo: em menos de 24h somava mais de sete milhões de seguidores; hoje, contabiliza 37,8 milhões de fãs — muitos, mas não os suficientes para a colocar entre as 20 contas de Instagram mais seguidas, uma lista liderada por Cristiano Ronaldo (337 milhões, mais do que a população dos Estados Unidos).