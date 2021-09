Pelo Douro, sempre com rios de charme: um passeio vintage em barco histórico da Marinha inglesa

A viagem no tempo torna-se inevitável assim que começamos a explorar o interior do barco, descendo do posto de comando até aos camarotes, impecavelmente aprumados. Recuamos umas décadas, quase tantas quantas o Friendship I tem de vida. Era usado para transportar os almirantes da Marinha inglesa nas suas deslocações a alto mar para a troca de oficiais nos navios de guerra e, por mais que os anos tenham passado, chegou até aos dias de hoje sem perder a essência e o charme. Melhor do que isso: acaba de sofrer novo restauro – esteve oito meses em estaleiro - e exibe, agora, um novo vigor a rasgar as águas do rio que adoptou como casa, o Douro, a partir de 2007. Bem-vindo a bordo do barco “estrela” da Pipadouro, empresa de turismo fluvial de luxo, que o há-de conduzir ao longo de uma experiência de enoturismo única.