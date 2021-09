Colares: um rosé de Ramisco – e esta hein?

Se a cultura do vinho segue as leis da moda, aqueles que escrevem sobre estes assuntos podem, também, criar as suas tendências em matéria de avaliação de vinhos. E a nossa tendência é simples. Não mete pontuações, relativiza o conceito de perfeição e vem na forma de pergunta: Que vinhos provados nos últimos dias nos obrigaram a pensar? Que vinhos foram provados num dia e regressam à nossa memória dias ou semanas depois? Que vinhos são esses que nos levam a pegar no telemóvel para os recomendar exaltadamente aos amigos?