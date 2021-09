Hyundai Ioniq 5, o grande hatchback que quer rivalizar com os SUV

É o primeiro de uma família de carros 100% eléctricos, com autonomia anti-stress, e chega para conquistar os que ainda não desistiram dos compactos de cinco portas ao mesmo tempo que pisca o olho aos amantes dos sport utility vehicles .

O nome Ioniq remete automaticamente para o sucesso de 2017 da Hyundai, com aquele que foi um dos primeiros eléctricos a convencer a imprensa especializada, tendo conquistado vários prémios um pouco por todo o mundo em que era comercializado. No entanto, as semelhanças ficam-se por aqui (inclusive nos prémios, tendo o Ioniq 5 na sua curtíssima carreira já angariado alguns): enquanto o primeiro, era único da sua espécie, o segundo estreia uma família Ioniq, sempre 100% eléctrica, que se distinguirá pelo tamanho e tipo de carroçaria, associados a um número.