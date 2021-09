A Calderón de la Barca, la vida es una ficción

Grandes janelas no comboio azul. Do outro lado passa, lento, o Maharashtra. Entra um vento de monção. Jaabir, um muçulmano do Punjab, reza com as contas correndo pelas mãos. Quando termina a oração, pergunta: “É verdade que vocês, lá na Europa, juntam e fecham as pessoas velhas em certas casas só para elas?”