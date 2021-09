Fisco não esclarece se vai devolver ISV pago em excesso nos carros importados

Decisão do Tribunal de Justiça Europeu está “desactualizada” face à lei nacional, diz Ministério das Finanças. Se tribunais assumirem prazo alargado para impugnação, fisco pode ter de devolver parte do valor cobrado a milhares de contribuintes.

Está "desactualizada face à lei portuguesa em vigor”. É esta a reacção do Ministério das Finanças (MF) relativamente à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), proferida esta quinta-feira, declarando o incumprimento de Portugal na aplicação do imposto sobre veículos (ISV) usados importados de outro Estado-membro. Sobre o que milhares de contribuintes querem de saber, especificamente se o Estado vai devolver o imposto cobrado indevidamente desde 2017, o Ministério tutelado por João Leão nada diz.