Os cartões de (alguns) adeptos

1. Um dos temas que tem ganho relevo – a nosso ver excessivo - neste início de época desportiva de futebol profissional prende-se com o denominado cartão do adepto. A respeito dele têm sido proferidas as mais inusitadas opiniões, muitas delas carregadas de certa clubite, tudo a originar deturpações da realidade vivida e mesmo das normas.