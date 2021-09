Daniil Medvedev mantém a rotina

Bianca Andreescu, campeã em 2019, ainda não perdeu no Open dos EUA

Daniil Medvedev já tinha avisado que tinha vindo a Nova Iorque para evitar que Novak Djokovic conquistasse o Open dos EUA. Em Janeiro, na Austrália, chegou à final, repetindo o feito obtido no Open dos EUA de 2019. É essa experiência que coloca o russo na restrita lista de candidatos a impedir o triunfo de Djokovic. Para já, foi o primeiro tenista a carimbar a presença nos oitavos-de-final dos quatro majors realizados em 2021.

O número dois do ranking, campeão de Toronto e finalista no igualmente Masters 1000 de Cincinnati, melhorou o seu registo em hardcourts neste Verão para 11-1, com uma vitória de rotina, por 6-0, 6-4 e 6-3, sobre o espanhol Pablo Andujar (74.º), confirmaram o bom momento de forma, física, técnica e mental.

“O mais positivo foi que ganhei em três sets. Nos Grand Slams, é sempre bom sair do court em menos de duas horas. O público se calhar quer sempre ver encontros de cinco horas, mas isso não é bom quando se tem uma próxima ronda”, afirmou o russo, que só cedeu 22 jogos nos nove sets que já disputou.

Alexander Zverev é, a par de Medvedev, o maior opositor a um sucesso de Djokovic e poderá encontrar o sérvio nas meias-finais. A vitória sobre Djokovic no torneio olímpico reforçou esse estatuto, mas Zverev não acusou ainda qualquer pressão e também continua a demonstrar a boa forma, como constatou Albert Ramos Vinolas (48.º). O jogador cujos três títulos (incluindo o conquistado este ano no Millennium Estoril Open) foram obtidos em terra batida, só somou quatro jogos diante de Zverev que venceu em 74 minutos: 6-1, 6-0 e 6-3.

Imperturbável continua também Djokovic que ultrapassou o holandês Tallon Griekspoor (121.º), por 6-2, 6-3, 6-2, em uma hora e 40 minutos. O sérvio tem agora pela frente um “cliente” bem conhecido, Kei Nishikori. Djokovic lidera o mano a mano por 17-2, incluindo o derradeiro duelo nos últimos Jogos Olímpicos, mas foi noOpen dos EUA, em 2014, que o japonês obteve a segunda vitória.

“Sempre adorei o desafio. Mesmo tendo um mau registo, tento sempre estar positivo”, frisou o finalista do Open dos EUA de 2014, que poderia ter guardado algumas energias para essa próxima ronda.

Nishikori (56.º) poderia ter derrotado o norte-americano Mackenzie McDonald (61.º) em três sets, quando serviu, a 7-6, 6-3, 5-3, mas acabou por ter de recuperar de um break de desvantagem na partida decisiva antes de vencer, por 7-6 (7/3), 6-3, 6-7 (5/7), 2-6 e 6-3 – a sua 27.ª vitória em 34 encontros decididos num quinto set.

No torneio feminino, Ashleigh Barty continua a rolar pelo quadro e, na terceira ronda, vai tentar somar a quinta vitória em outros tantos duelos travados este ano com Shelby Rogers.

Uma das mais fortes adversárias ficou pelo caminho, após o duelo entre campeãs de Roland Garros. Frente à ex-número um mundial Victoria Azarenka (19.ª), a espanhola Garbiñe Muguruza (10.ª) foi a jogadora mentalmente mais estável e, com um break para 4-2, desequilibrou o set decisivo, no qual a bielorrussa cometeu quatro duplas-faltas, a última das quais no match-point.

Ao vencer por 6-4, 3-6 e 6-2, Muguruza atingiu os oitavos-de-final, igualando o seu melhor resultado no Open dos EUA registado em 2017, onde vai defrontar Barbora Krejcikova (9.ª). A checa, campeã em título do torneio francês, ganhou 28 dos últimos 32 encontros que realizou e ainda não perdeu um set neste Open dos EUA.

Imbatível continua a canadiana Bianca Andreescu (7.ª) que somou a nona vitória em outros tantos encontros disputados no Open dos EUA, uma série que se iniciou em 2019, quando conquistou o título.

Karolina Pliskova, Elina Svitolina e Simona Halep estão igualmente ainda em prova.