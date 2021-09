Sexta, na TV: Palma e Springsteen entre A Vida Invisível e Dinastias Selvagens

CINEMA

A Torre Negra

Hollywood, 19h55

Com realização de Nikolaj Arcel, que também co-escreve o argumento (com Akiva Goldsman, Jeff Pinkner e Anders Thomas Jensen), o filme baseia-se na série literária de Stephen King. Num mundo pós-apocalíptico, Roland Deschain (Idris Elba) busca a Torre Negra, o centro de convergência de todos os universos. Esse lugar está prestes a ser destruído por Walter O’Dim (Matthew McConaughey), um poderoso feiticeiro. Roland e Jake Chambers (Tom Taylor), um rapaz de 11 anos com capacidades paranormais, vão tornar-se a última esperança da Humanidade.

A Vida Invisível

RTP2, 23h

Duas irmãs separadas. Duas existências em paralelo. Cada uma lida com emoções e expectativas sobre a outra, enquanto luta pelos seus próprios sonhos e dignidade, no Brasil dos anos 1950. Eurídice (Carol Duarte) e Guida (Julia Stockler) são as protagonistas deste melodrama tropical de Karim Aïnouz, que adapta a obra A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha. Entre outros galardões, ganhou o prémio Un Certain Regard, em Cannes.

Need for Speed: O Filme

AXN, 00h03

Depois de cumprir dois anos de pena por um crime que não cometeu, Tobey Marshall (Aaron Paul) percorre o país em alta velocidade para encontrar o verdadeiro culpado e fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que o espera é um duelo sem precedentes, em que os carros topo de gama e a adrenalina são protagonistas. Realizado por Scott Waugh, um filme de acção que adapta ao grande ecrã o famoso jogo de vídeo com o mesmo nome, cujas corridas têm movido fãs desde 1994.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, 23h11

Jorge Palma é o convidado do programa de hoje. Além de conversar com José Pedro Vasconcelos sobre momentos marcantes da carreira e histórias de bastidores, o trovador errante é desafiado a cantar, tocar e “confessar os seus pecados, a começar pela vez em que roubou uma caixa de esmolas”. O episódio foi gravado no Teatro Cinema de Ponte de Sor.

DOCUMENTÁRIOS

Dinastias Selvagens

Odisseia, 16h

Estreia. Ao longo de três episódios – emitidos hoje, amanhã e domingo – revelam-se sinergias entre animais no topo da cadeia alimentar, que “uniram forças e se tornaram os mais formidáveis colaboradores da natureza”. Assim é anunciada a primeira ronda do especial Entre Predadores, que se prolonga até 26 de Setembro, de sexta a domingo.

Dakar-Djibouti 1931: O Espólio do Musée de l´Homme

RTP2, 20h31

Estreia. Recorrendo a material de arquivo, o documentarista Marc Petitjean assina este trabalho sobre a expedição que recolheu, em África, centenas de itens que viriam a integrar o acervo do Museu do Homem, em Paris.

Western Stars

RTP2, 00h35

Bruce Springsteen à frente e atrás das câmaras. Estreado em 2019, meses depois da edição do disco homónimo – que aqui é tocado na íntegra e esmiuçado nas histórias por detrás das canções –, Western Stars é dirigido pelo próprio Springsteen (na sua estreia na realização), a meias com Thom Zimny, seu colaborador habitual.

SÉRIES

A Teoria do Big Bang

Fox Comedy, 21h48

Chega ao canal a oitava temporada da sitcom em torno de Sheldon Cooper (Jim Parsons) e a sua trupe de geeks com mentes geniais mas parcas capacidades sociais.

La Casa de Papel

Netflix, streaming

A premiada criação de Álex Pina, um fenómeno espanhol sobre um assalto ao Banco de Espanha, chega ao quinto capítulo. O grupo está há mais de cem horas no banco e tudo parece estar perdido, com o final do assalto à vista e o exército espanhol a rodeá-los. Esta é a primeira parte da nova leva de episódios; a segunda chega a 3 de Dezembro.

What We Do In the Shadows

HBO, streaming

Jemaine Clement pegou no universo que criou para o filme de 2014, realizado a meias com Taika Waititi, e adaptou-o brilhantemente ao formato televisivo. Esta série cómica, focada num grupo de vampiros pouco inteligentes, vaidosos e incompetentes a viverem juntos em Staten Island, chega agora à terceira época.