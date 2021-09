Morreu Michel Corboz, o histórico maestro titular do Coro Gulbenkian

Nasceu longe, no centro da Europa, na Suíça, mas o seu longo percurso ficaria indelevelmente ligado a Portugal. Durante mais de meio século, Michel Corboz foi o maestro titular do Coro Gulbenkian, com o qual se estreou a 17 de Dezembro de 1969. Além dos inúmeros concertos que contabilizou ao longo dos anos, realizou 37 gravações com aquela formação, de que era actualmente maestro honorário. Michel Corboz, que vivia em Lausanne, na Suiça, morreu esta sexta-feira aos 87 anos.

Nascido a 14 de Fevereiro de 1934 em Marsens, tinha por avô Jules Cyprien Corboz, mestre-de-capela da igreja de São Sulpício de Vuippens, e teve como grande mentor, como o próprio afirmava, o seu tio, o organista André Corboz. A vocação inicial empurrava-o para o ensino primário, mas acabaria por ser à música que dedicaria a vida. Formado inicialmente no Conservatório de Friburgo – completaria a sua formação na Escola Superior de Música de Lausanne –, tornou-se em 1953 mestre-de-capela da basílica de Notre-Dame du Valenti, naquela cidade.

No ano anterior ao abandono do cargo, o que aconteceu em 1970, estreava-se na direcção do Coro Gulbenkian com o IX concerto da temporada 1969-1970, de cujo programa constavam obras de Monteverdi e Bach. Anos antes, em 1961, fundara o Ensemble Vocal e Instrumental de Lausanne. Mais tarde, em 1976, tornar-se-ia professor de Direcção Coral no Conservatório Superior de Música de Genebra, onde se manteve até 2004.

A relação com a Fundação Calouste Gulbenkian tivera início 40 anos antes, em 1964, ano em que começou a ministrar na instituição cursos de iniciação à direcção coral. O trabalho aí desenvolvido levou a que, após a morte da então titular do coro, Olga Violante, Corboz fosse convidado para a substituir.

No comunicado enviado à imprensa pela Fundação Calouste Gulbenkian, a sua presidente, Isabel Mota, realça o papel de Michel Corboz na “afirmação internacional do Coro Gulbenkian” e uma “direcção artística consistente, que preparou gerações sucessivas de coralistas do próprio Coro Gulbenkian”, guardando na memória “as suas leituras inspiradas das Paixões de São Mateus e São João ou das Oratórias de Natal e de Páscoa de Bach”.

Michel Corboz foi condecorado em 1996 com o grau de Comendador da Ordem das Artes e das Letras e, em 1999, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.