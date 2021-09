Grada Kilomba: “Normalizámos a violência até aos nossos dias e ela repete-se”

No imaginário ocidental, um barco, é facilmente associado a ideias de glória, liberdade ou expansão marítima. Para Grada Kilomba, O Barco, a escultura, que é também instalação artística e performance, com inauguração esta sexta-feira no Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, é uma forma de tornar visível e prestar homenagem a milhões de africanos escravizados e transportados no fundo de barcos.