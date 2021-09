Diana de Gales e Elena Ferrante na órbita do planeta Dune

O remake de Dennis Villeneuve que chegou a Veneza com o estatuto de blockbuster mais aguardado não deixará grandes memórias. Entretanto, na competição, Pablo Larraín aprisiona mais uma figura célebre e Maggie Gyllenhaal estreia-se como realizadora promissora... até certo ponto.

Daqui a uns aninhos, que alguém tente salvar do maelstrom de imagens dos filmes de ficção científica do século XX e XXI o Dune de Denis Villeneuve que teve a sua estreia mundial, fora de concurso, no 78.º Festival de Veneza… Vai uma aposta que não o encontrará?