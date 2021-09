Ciao, bella: o início do fim de La Casa de Papel já começou

Foi há quase quatro anos e meio que começou o golpe. A série La Casa de Papel estreava-se modestamente na espanhola Antena 3 em Maio de 2017. No final desse ano foi comprada pela Netflix e chegou ao serviço de streaming de forma muito discreta. Mas, aos poucos, a criação de Álex Pina, uma série espanhola falada em castelhano sem caras reconhecíveis da maioria do público, transformou-se num enorme fenómeno à escala mundial. Já era a série não falada em inglês mais vista da plataforma, mas cresceu ao ponto de a quarta parte, lançada em Abril de 2020, ter chegado ao posto da segunda série mais popular de sempre da Netflix, e isso abriu várias portas, nomeadamente a um orçamento muito maior.

O início do fim começou esta sexta-feira, com os cinco episódios que perfazem o primeiro volume da quinta parte da série já disponíveis. A outra metade, o segundo volume com os cinco episódios finais, chega daqui a três meses, a 3 de Dezembro. Ou seja, o fim está a aproximar-se, depois de anos de tensão, crime, violência, corrupção governamental, máscaras de Salvador Dalí, fatos-macaco vermelhos e doses generosas do hino anti-fascista italiano Bella ciao.

Nesta quinta parte, os assaltantes com nomes de cidades internacionais, pessoas sem nada a perder, marcadas pelas cicatrizes da austeridade, continuam dentro do Banco de Espanha com os seus reféns, tendo finalmente conseguido capturar Gandía, o violento chefe de segurança do banco (José Manuel Poga), enquanto o Professor (Álvaro Morte) que comanda as operações foi capturado pela inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri). Ao mesmo tempo, vamos descobrindo cada vez mais sobre o passado de Tóquio, a narradora (Úrsula Corberó). Só o tempo e a chegada do Inverno dirão o que vai acontecer.