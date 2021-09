Uma BoCA entre os afectos, a Natureza e a reescrita histórica

“Prove you are human”. Já todos nos habituámos, nos últimos anos, a responder que não somos robôs; a escolher imagens com semáforos ou passadeiras numa quadrícula de nove, a reproduzir letras e números para atestarmos a nossa humanidade diante de um computador. E também já nos acostumámos a conviver com bots e outros automatismos que confundem a realidade. Foi este o mote que John Romão escolheu para a terceira edição da BoCA — Bienal de Artes Contemporâneas, a decorrer desta sexta-feira a 17 de Outubro, em Almada, Faro e Lisboa. Um mote de humanização em resposta a uma sociedade crescentemente digital, mas em que ser humano tem de significar algo prático e não mera condição de pertença a uma espécie com apetite pela autodestruição. Humanização como preservação, portanto, como convite à discussão de como continuar a saber habitar este planeta.