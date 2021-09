Tribunal julga despedimento de directora das Raríssimas sem Ministério Público concluir inquérito-crime

Paula Brito da Cunha é suspeita de ter efectuado gastos sumptuários com dinheiro da associação mas investigação das autoridades dura há perto de quatro anos sem que tenha chegado a qualquer conclusão.

A legalidade do despedimento da presidente da associação Raríssimas Paula Brito da Cunha começou esta quinta-feira a ser julgada no Tribunal do Trabalho de Loures sem que o Ministério Público tenha concluído o inquérito-crime que iniciou há perto de quatro anos, por suspeitas da prática de recebimento indevido de vantagem, peculato e falsificação de documentos.