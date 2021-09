PJ deteve dois suspeitos de pertencerem ao Daesh

A Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, dois cidadãos estrangeiros, na região de Lisboa, por suspeita de pertencerem à organização terrorista Daesh. Os dois vão ser presentes esta quinta-feira a interrogatório judicial e não há, por enquanto, suspeita que tenham praticado qualquer crime em território nacional.

Segundo um comunicado da PJ, os dois indivíduos foram detidos por existirem indícios dos crimes “de adesão e apoio a organização terrorista internacional, de terrorismo internacional, e contra a humanidade”. Os dois estarão também a ser investigados pelas autoridades iraquianas, embora o comunicado não confirme que a nacionalidade dos suspeitos seja essa.

A PJ indica que as provas recolhidas na investigação indiciam que os dois “assumiram distintas posições na estrutura do ISIS/Daesh” e precisa que a operação que levou à sua detenção contou com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e, a nível internacional, com as autoridades judiciárias iraquianas, através da UNITAD-ONU, “cujo apoio permitiu recolher prova indiciaria bastante para imputar os referidos crimes àqueles cidadãos”. A polícia portuguesa coadjuvou o Ministério Público no processo.

Além das detenções foram realizadas buscas que contaram com vários quadros de investigação criminal e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica Informática da PJ.

Após o interrogatório, ficar-se-ão a conhecer as medidas de coacção aplicadas aos dois suspeitos.