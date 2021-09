Menos rastreios diabéticos e mais lentidão a chamar o 112 em caso de AVC

Menos novos casos diagnosticados, diminuição no rastreio da retinopatia diabética, redução nas consultas do pé diabético. Este foi um dos impactos da pandemia no acesso aos cuidados de saúde e não foi o único. De acordo com o Relatório Anual Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas 2020, a que o PÚBLICO teve acesso, nas unidades públicas estiveram internados mais de 28 mil doentes infectados com covid-19.