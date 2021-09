Covid-19 em Portugal: nove mortes e 2830 novos casos

Há ainda 695 doentes hospitalizados em Portugal, mais 14 do que no balanço anterior. Destes, 140 estão em unidades de cuidados intensivos, mais nove.

Portugal registou, na quarta-feira, nove mortes e 2830 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quinta-feira. Porém, a DGS refere que os dados apresentados no relatório desta quinta-feira “incluem um total de 848 casos que, por constrangimento informático, não foram reportados no boletim de ontem”, dos quais 407 foram registados na região Norte, 160 no Centro, 208 em Lisboa e Vale do Tejo, 26 no Alentejo, 36 no Algarve, dois nos Açores e nove na Madeira.

No total, há ainda 695 doentes hospitalizados em Portugal, mais 14 do que no balanço anterior. Destes, 140 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais nove.

Segundo os dados que constam do boletim, a região Norte soma 38% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 1075 infectados. Já Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 854 casos (30%).

Nesta quinta-feira anunciaram-se também mais 2137 recuperações, num total de 980.599. Há ainda a registar mais 684 casos activos de infecção, num total de 43.957 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.042.322 casos confirmados e 17.766 vítimas mortais.

Dos nove óbitos registados nas últimas 24 horas, três foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte, dois no Centro, dois no Alentejo e um no Algarve. Entre as vítimas mortais, dois homens tinham entre 60 e 69 anos; dois homens e uma mulher pertenciam à faixa etária entre os 70 e 79 anos; e um homem e três mulheres tinham 80 anos ou mais.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados da actualização de quarta-feira mostram que o país se mantém na zona laranja da matriz. O R(t) manteve-se em 0,98 a nível nacional e em 0,99 no continente. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes subiu para 303,5 casos de covid-19 a nível nacional e 310,2 no continente.

Lisboa e Vale do Tejo contabiliza um total acumulado de 404.278 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo a zona do país com maior número de infecções. Seguem-se o Norte, com 401.203 casos; o Centro, com 138.971 casos (mais 472 em relação ao dia anterior); o Algarve, com 40.079 infectados (mais 270) e o Alentejo, com 37.450 casos (mais 119). O arquipélago dos Açores regista um total de 8567 casos de infecção (mais dez) e a Madeira contabiliza 11.774 casos (mais 30).

Lisboa e Vale do Tejo regista 7597 mortes por covid-19 acumuladas desde Março e a região Norte 5513. O Centro contabiliza 3097 mortes causadas pela doença, o Alentejo 1008 e o Algarve 438. Nos arquipélagos, os Açores contabilizam um total de 41 mortes por covid-19 e a Madeira mantém-se com 72.