Em 2020 receita das taxas moderadoras no SNS caiu para quase metade

No ano passado, rendimento com taxas moderadoras ficou ao nível do valor arrecadado em 2011.

A receita com taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde (SNS) ascendeu no ano passado a 99,6 milhões de euros, quase metade do valor de 2019. Ficou ao nível do valor arrecadado há mais de uma década, em 2011, antes de o Governo PSD e CDS-PP ter decidido duplicar o montante destes pagamentos, no tempo da troika. Em 2019, a receita com taxas moderadoras tinha ascendido a 178 milhões de euros e, no ano anterior, a 162,5 milhões de euros.