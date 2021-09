Avante! Uma festa com “excesso de zelo” a pensar nas autárquicas

A poucas horas do arranque daquela que é a maior rentrée política do país, a Quinta da Atalaia, no Seixal, já está vestida de vermelho para receber os visitantes que, durante três dias, participarão na Festa do Avante!. No caminho até àquela emblemática morada, são mais os cartazes para as eleições autárquicas do que aqueles que remetem para a Festa. E o PCP não esconde essa prioridade. Em ano de eleições locais ― e depois de, em 2017, os comunistas terem perdido dez câmaras ―, a Festa do Avante! será a rampa de lançamento da campanha eleitoral dos comunistas para mobilizar o partido e recuperar as autarquias perdidas (e onde são esperados os primeiros sinais da posição do PCP em relação ao Orçamento do Estado para 2022).