Moedas pede transparência no urbanismo, Medina responde com acusações de “oportunismo político”

O primeiro debate entre sete candidatos à câmara de Lisboa, esta noite, na Praça do Município e transmitido pela SIC, aqueceu quando Carlos Moedas pediu maior transparência nas questões do urbanismo e Fernando Medina ripostou, acusando o candidato do PSD/CDS de “oportunismo político”.

“A maneira como o urbanismo é trabalhado precisa de ser mudado. As pessoas entregam um processo e não sabem para onde vai. Temos casos suspeitos e pessoas arguidas”, disse o antigo comissário europeu, depois de o candidato do Chega, Nuno Graciano, ter falado em “indícios de corrupção” na câmara de Lisboa. Nuno Graciano referiu as ligações da número dois da lista de Fernando Medina, Inês Lobo, ao antigo vereador Manuel Salgado, que é arguido em processos de urbanismo.

O presidente da câmara escusou-se a responder ao candidato do Chega – “não lhe quero dar palco” – o que motivou uma troca de palavras entre os dois candidatos. Mas quando Carlos Moedas disse que é preciso repensar a transparência na área do urbanismo, embora salvaguardando que a forma como Nuno Graciano abordou o tema “não será a melhor”, Fernando Medina acusou a candidatura do centro-direita personificar o “oportunismo político”.

Os dois candidatos já tinham tornado evidente uma divergência em torno do envio dos dados pessoais de activistas russos para a embaixada em Portugal. Fernando Medina considerou que tomou as medidas necessárias para que o “erro” não se volte a repetir enquanto Carlos Moedas defendeu que se devia ter demitido do cargo. Neste ponto, Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal, sustentou que o caso é um problema de “liderança” que Medina “ainda não percebeu a gravidade”.

Na primeira ronda do debate, o vereador e candidato da CDU João Ferreira reclamou os louros de medidas como o programa de renda acessível, a contenção do alojamento local e o passe metropolitano, o que foi considerado como uma “apropriação excessiva” pelo presidente da câmara. Já Beatriz Gomes Dias, a candidata estreante do Bloco, assumiu que se vai bater por um programa de habitação acessível “100% público” e mostrou-se contra o envolvimento de PPP. Sobre habitação, a candidata do PAN, Manuela Gonzaga, concordou com Fernando Medina quando disse não ter preconceitos ideológicos na área da habitação e defendeu que é preciso fazer um levantamento de pessoas em risco de despejo, criando um gabinete de acompanhamento.

Falhas na habitação

O tema habitação ocupou boa parte do debate com os adversários de Medina a acusarem o autarca recandidato de não ter cumprido com as promessas feitas há quatro anos.

“Medina disse que ia fazer 6000 fogos e não fez. O Programa de Renda Acessível falhou, o urbanismo está estagnando e depois temos os bairros municipais. São realmente vergonhosos”, atirou Carlos Moedas, lembrando que nos últimos meses tem visitado estes bairros onde viu pessoas a viver em condições “inumanas" na cidade. O que, entende, revela que a empresa que os gere, a Gebalis, não está a cumprir a sua função. Propõe, por isso, mudar a gestão desta empresa, responsável pela gestão de 25 mil fogos municipais.

Além disso, lembrou o social-democrata, há centenas de fogos devolutos pela cidade que poderiam ser colocados o mercado a renda acessível. E reforçou que a solução para fazer funcionar o PRA é agregar investimento público e privado.

O candidato comunista, João Ferreira, considerou que o programa da câmara em matéria de habitação (resultante do acordo de gestão da cidade feito com o BE no início do mandato) foi um "rotundo fracasso”, por ter ficado muito aquém do objectivo de assegurar o acesso à habitação a mais 25.000 pessoas. E notou a necessidade de reforçar a propriedade pública e a propriedade cooperativa, rejeitando também a intervenção privada na promoção pública de habitação. E lembrou o polémico caso das Torres do Restelo, cujo projecto foi reformulado, depois de grande pressão popular. “Conseguimos converter este projecto num programa inteiramente público”, retirando a alienação de 30% das casas a privados, como previsto inicialmente, disse João Ferreira.

Já o candidato liberal, Bruno Horta Soares, disse defender um modelo build to rent, ou seja, construir para arrendar. “Nós achamos que a CML tem o dever de ter políticas públicas de habitação e não políticas de habitação pública”, atirou, defendendo que a construção e gestão do parque habitacional deve ficar em mãos privadas.

No debate, entrou também Nuno Graciano, candidato do Chega, para perguntar a Medina por que faz promessas que não consegue cumprir, referindo-se às casas que não foram entregues.

Na resposta a todos os “ataques” dos adversários, o candidato socialista foi lembrando não só os obstáculos colocados pela pandemia, como o facto de a vertente privada do PRA ter sido, por diversas ocasiões, travada pelo Tribunal de Contas, atrasando o arranque das empreitadas.