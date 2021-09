De uma rara gravidez nasceram elefantes gémeos no Sri Lanka

Uma mãe elefante no Sri Lanka deu à luz gémeos na terça-feira, 31 de Agosto, pela primeira vez em quase 80 anos, afirmaram as autoridades de defesa da vida selvagem.

Os gémeos, ambos machos, são filhos de Surangi, de 25 anos, e nasceram no Orfanato de Elefantes de Pinnawala, nas montanhas do centro do país, informou um porta-voz deste orfanato. O pai Pandu, mais novo, com 17 anos, é também habitante do orfanato.

Imagens da televisão local, TV Hiru, mostram as crias de cor cinza de pé e a comer ervas de roda das pernas da mãe. Os especialistas em elefantes do Sri Lanka confirmaram que o último par de gémeos nasceu de uma mãe elefante domesticada no país em 1941.

Uma das maiores atracções turísticas do Sri Lanka, o orfanato de Pinnawala foi criado em 1975 para cuidar de elefantes selvagens que precisavam de ser resgatados ou tratados por causa de ferimentos. Existem cerca de 7500 elefantes selvagens no Sri Lanka, que tem uma população de 22 milhões de pessoas.