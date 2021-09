Uma foca a rir-se de nós ou um mocho ressacado: as imagens mais hilariantes da natureza

A natureza tem formas subtis, ou não, de nos mostrar que tem sentido de humor. Já são conhecidos os candidatos de 2021 à fotografia de animais mais engraçada do mundo, e a votação também está aberta ao público, mas a escolha não é fácil. De uma cobra sorridente a um pinguim autoritário, são 42 as fotos que nem a organização do concurso conseguiu ordenar por ordem de preferência.

“Este ano tantas fotografias nos fizeram rir que não conseguimos concordar nas melhores 40 imagens, por isso anunciámos as melhores 42. Foi óptimo ver uma grande diversidade de animais, dos mais raros ao humilde pombo”, contou Tom Sullam, um dos co-fundadores da The Comedy Wildlife Photo Awards, ao lado de Paul Joynson-Hicks.

Os dois fotógrafos de natureza quiseram, em 2015, criar uma competição focada no lado mais leve da fotografia de vida selvagem e promover a conservação ambiental através do humor. Este ano, a organização doará 10% dos lucros para a Save Wild Orangutans, que protege orangotangos no seu habitat natural em Brunei.

“Estamos muito impressionados com o número e qualidade das propostas que recebemos este ano, com mais de sete mil fotografias enviadas de todas as partes do mundo”, disse Paul Joynson Hicks. “O número de imagens que recebemos todos os anos mostra a vontade que existe em proteger a natureza e relembra-nos que a vida selvagem é incrível e hilariante, e devemos fazer tudo o que podemos para a preservar.”

O público pode votar na sua imagem favorita aqui até 10 de Outubro. Os vencedores serão anunciados no dia 22 do mesmo mês.