António Costa é o maior num país cada vez mais pequeno

Há 20 dias peguei no carro e nos filhos e fui passear pela Europa, enquanto em Portugal o PS preparava a entronização de António Costa num congresso em que os dois grandes momentos foram, segundo pude ler na imprensa especializada: 1) uma ministra muito curvada a receber um cartãozinho de plástico das mãos do primeiro-ministro; e 2) a colocação de certas pessoas em determinadas cadeiras na mesa principal do congresso. Não pude assistir em directo, porque por essa altura estava a circular pelo estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, a conhecer a famosa Floresta Negra.