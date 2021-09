Exclusivo Energia

Os efeitos da crise entre Rabat e Argel no funcionamento do gasoduto Europe Maghreb não causam apreensão ao Governo quanto à segurança do abastecimento de gás natural, mas Portugal está a seguir “com particular preocupação” os desenvolvimentos nas relações entre dois “actores essenciais para o Magrebe e na relação com a União Europeia”.