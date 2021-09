Mau tempo provoca inundações e rasto de destruição em várias partes de Espanha

Várias províncias espanholas têm sido afectadas desde quarta-feira pelo mau tempo, chuvas fortes e relâmpagos, causando inundações, cortes de electricidade em vários locais, sobretudo nas províncias de Tarragona, Castellón e Toledo. A região de Alcanar, na província de Tarragona, Catalunha, foi especialmente impactada pelo mau tempo.

Desde quarta-feira que chuvas fortes começaram a cair em diversas partes de Espanha, como Navarra, La Mancha e Madrid – onde a circulação do metropolitano teve de ser suspensa em alguns túneis. Estradas ficaram inundadas, foram danificadas residências, negócios e zonas agrícolas, com registos de cortes de electricidade e suspensão dos serviços de transportes em várias regiões.

Na ilha de Maiorca, também afectada pelo mau tempo, duas turistas alemãs morreram na madrugada de quinta-feira quando nadavam na forte ondulação.

Em Alcanar, o impacto foi significativo: as inundações chegaram tão rápido que as ruas transformaram-se em rios que levavam tudo o que estivesse no caminho. Vários carros foram levados pelas águas e cerca de uma dezena foi empurrada para a zona de rebentação nas rochas. Habitações e negócios ficaram inundados com água, lama e detritos.

Ficaram desalojadas 77 pessoas depois de ter chovido em três horas mais de 250 litro por metro quadrado, mais de metade da precipitação de um ano – 490 litros metros por metro quadrado.

As equipas de regaste e salvamento resgataram dezenas de pessoas que ficaram presas em veículos, nas suas residências e em parques de campismo da área, disseram as autoridades. Os residentes consideram ter tido uma sorte que ninguém tenha morrido.

Severe FLASH FLOODING decimates the Spanish municipality of Alcanar



Watch pic.twitter.com/MsNs0tyawT — Global Report (@AmerikaDC) September 1, 2021

“Tivemos de ir para o andar de cima no nosso apartamento e deixar tudo nas mãos de Deus”, disse Rosa María Sancho, proprietária de um restaurante junto à costa, citada pela Associated Press.

Para “restabelecer o quanto antes” a normalidade, o governo catalão disse estar a considerar declarar a área como zona catastrófica, o que implicaria enviar recursos adicionais para responder aos prejuízos causados.

#HeavyRainFall cause devastating floods in Alcanar Spain Massive flooding after heavy rains washed away cars and furniture in Toledo, #Spain pic.twitter.com/q2XpfxFD5P — Vinay Tiwari (@vinaytiwari9697) September 2, 2021

Ainda assim, o mau tempo não deve dar tréguas para já e espera-se que persista pelo menos, até ao fim-de-semana, e 14 comunidades autónomas estão sob aviso amarelo ou laranja.

Segundo serviço meteorológico nacional espanhol, o país tem assistido a um aumento de chuvas torrenciais e secas relacionadas com as alterações climáticas. “A Espanha tem observado, sobretudo em pontos do Mediterrâneo, períodos de chuvas torrenciais mais intensos e períodos de secas mais longo interrompidos por estas chuvas intensas”, disse o porta-voz do serviço meteorológico espanhol Rubén del Campo, citado pela agência.