Borrell defende força militar de intervenção rápida da UE, mas ministros estão renitentes

A constituição de uma força militar conjunta de intervenção rápida da União Europeia não é uma ideia nova, mas a sua discussão ganhou uma nova premência no rescaldo da experiência da retirada de milhares de pessoas do Afeganistão, após a tomada de Cabul pelos taliban. Tal como o eventual recurso ao artigo 44.º do Tratado da UE, que permite a formação de uma “coligação” de Estados-membros a quem é confiado o lançamento de uma missão militar em nome do bloco — por exemplo missões humanitárias e de evacuação, mas também de desarmamento, estabilização ou restabelecimento e manutenção de paz.