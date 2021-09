Tribunal de Justiça Europeu declara incumprimento de Portugal no ISV dos carros importados

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em acórdão proferido esta quinta-feira, declara o incumprimento de Portugal na aplicação do imposto sobre veículos (ISV) usados importados de outro Estado-membro. Num braço-de-ferro que dura há quatro anos, o TJUE recorda que o imposto de registo pago num Estado-membro é incorporado no valor do veículo.

Segundo o comunicado do tribunal, “o montante do imposto de registo para os veículos usados importados de outros Estados-membros é calculado em Portugal sem tomar em consideração a desvalorização real desses veículos. Por conseguinte, a legislação nacional não garante que os veículos usados importados de outro Estado-membro sejam sujeitos a um imposto de montante igual ao do imposto que incide sobre os veículos usados similares já presentes no mercado nacional, o que é contrário ao artigo 110.º TFUE”.

O acórdão vem dar razão à Comissão Europeia, que tinha processado o Estado português depois de o executivo de António Costa se ter recusado a corrigir a fórmula de cálculo do imposto sobre este tipo de automóveis. Bruxelas levou Portugal ao Tribunal de Justiça da União Europeia por considerar que o país distorcia as regras de cálculo do ISV e por se recusar a mudar a legislação, apesar de ter sido repetidamente condenado pela justiça portuguesa. O processo judicial deu entrada naquela instância a 23 de Abril.

O Governo acabou, contudo, por no OE de 2021 alterar o ISV, mas ainda, tendo em conta o acórdão, sem cumprir todas as exigências da Comissão Europeia.

Na base do diferendo, despoletado por um contribuinte de Aveiro, tem estado o facto de Portugal cobrar ISV aos carros usados importados, na componente ambiental, como se eles fossem novos, justificando a modalidade com objectivos de protecção ambiental (o princípio do poluidor-pagador), e não para restringir a entrada de veículos usados no país.

No acórdão, o Tribunal de Justiça recorda que embora os Estados-membros sejam livres de definir as modalidades de cálculo do imposto de registo de modo a ter em conta considerações relacionadas com a protecção do ambiente, deve ser evitada qualquer forma de discriminação, directa ou indirecta, relativamente às importações provenientes de outros Estados-membros, ou de protecção em favor de produções nacionais concorrentes. Acrescentando ainda, segundo o comunicado, que “o objectivo de protecção do ambiente poderia ser realizado de forma mais completa e coerente fazendo incidir um imposto anual sobre qualquer veículo que entrasse em circulação num Estado-Membro, o qual não beneficiaria o mercado nacional dos veículos usados em detrimento da colocação em circulação de veículos usados importados de outros Estados-membros e seria, além disso, conforme com o princípio do poluidor-pagador”. Com Vítor Ferreira e Isabel Aveiro