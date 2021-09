Reembolso do “IVAucher” estará disponível no prazo de dois dias

Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros adaptação do programa de devolução de parte do IVA gasto nos três meses terminados em Agosto em alojamento, restauração e cultura

O reembolso de parte do IVA pago entre Junho e Agosto determinadas actividades de turismo, animação e cultura, será realizado em 48 horas, ou mais, caso haja fins-de-semana ou feriados pelo meio.

Segundo o diploma que “procede à adaptação do programa ‘IVAucher'”, hoje aprovado em Conselho de Ministros, é agora previsto “o ressarcimento do montante do benefício para a conta bancária do consumidor no prazo máximo de dois dias úteis após o pagamento” do bem ou serviço, pelo contribuinte, da operação que lhe permitirá “descontar” o IVA já suportado e acumulado anteriormente.

Esta possibilidade, de devolução de parte do IVA através da conta bancária, é possível porque várias instituições financeiras aderiram ao plano, possibilitando as operações com cartão bancário. Inicialmente, o programa previa apenas as operações através dos terminais de Saltpay.

Na segunda-feira passada, contudo, o Ministério das Finanças anunciou que, para facilitar a adesão dos comerciantes e o próprio processo de utilização do voucher, a Saltpay encontrou uma solução tecnológica que permite “integrar as instituições bancárias que operam no país”. Agora, reitera que “o programa é alargado a outras entidades para efeitos de adesão e utilização do benefício”.

No caso de utilização de cartão bancário, o “desconto” (abatimento do valor a pagar numa operação a partir de Outubro com parte do valor de IVA acumulado pelo contribuinte no trimestre terminado em Agosto) não deverá ser imediato. O consumidor deverá pagar a totalidade do valor (naquele exacto momento sem o desconto) mas, depois, o banco faz o reembolso. É esse prazo com que o Governo se compromete agora, quantificando-o em dois dias úteis.

O executivo de António Costa, no comunicado, recorda que o programa que foi aprovado no Conselho de Ministros de 27 de Maio, “foi lançado com o objectivo de dinamizar e apoiar os sectores do alojamento, restauração e cultura, fortemente afectados pela pandemia e, por essa via, contribuir para impulsionar o consumo privado, a economia nacional e a manutenção e criação de emprego”.

A “adaptação” agora aprovada tem “o intuito de potenciar a sua simplicidade e universalidade, quer nos meios de adesão, quer na utilização do benefício, por parte dos consumidores e comerciantes”, defende o Governo.