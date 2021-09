Governo quer Porto-Vigo e Faro-Huelva no mapa das redes transeuropeias

Na véspera da partida do Connectig Europe Express – o comboio que parte esta quinta-feira para dar a volta à Europa para chamar a atenção para as vantagens do modo ferroviário na transição climática – o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, reuniu ontem em Lisboa com Adina Valean, a quem pediu para “pôr no radar da senhora comissária [europeia dos Transportes] as nossas pretensões de incluir o Porto-Vigo e a linha Faro-Huelva nas redes transeuropeias”.

O governante diz que este pedido faz agora sentido uma vez que vai ser revisto o regulamento das redes transeuropeias e explicou que o prosseguimento da linha de alta velocidade Lisboa-Porto até Vigo dá coerência ao corredor Atlântico.

A linha para a Galiza com passagem pelo aeroporto Sá Carneiro foi anunciada pelo ministro, no âmbito do PNI 2030, com um custo estimado de 900 milhões de euros e prevendo um tempo de percurso de uma hora entre a Invicta e Vigo.

Já quanto à ligação algarvia, Pedro Nuno Santos disse que “não há nenhuma razão para que o corredor mediterrânico pare em Sevilha ou Huelva e não venha até Faro”.

O ministro diz que o governo português “está totalmente alinhado com a Comissão Europeia, que também elegeu a ferrovia como área prioritária e sublinhou que, entre material circulante e infra-estrutura, Portugal vai investir mais nos seus caminhos-de-ferro do que na TAP.

Numa conferência de imprensa conjunta, realizada na quarta-feira, 1 de Setembro, Pedro Nuno Santos voltou a dizer que quando houver alta velocidade entre Lisboa e o Porto não fará sentido a ponte aérea da TAP entre Lisboa e o Porto.

Sobre a TAP explicou que a obrigação da companhia em reduzir os slots no aeroporto de Lisboa (horário de chegada e partida de um avião num aeroporto) é comum também a outras companhias aéreas de bandeira, como a Lufthansa e a Air France nos seus respectivos hubs aeroportuários. “Mas estamos em negociações para que essas reduções sejam feitas pelos mínimos”, disse.

O ministro disse ainda que a reestruturação da TAP está a avançar lentamente, apesar de ainda não estar aprovada por Bruxelas, e recordou que a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos demorou ainda mais tempo do que a da companhia aérea.

Adina Valean disse que a Comissão Europeu tem regras claras para os slots. “Temos uma regulação clara [...] Reduzimos os slots face à pandemia. As coisas estão muito claras”.

Em 26 de Julho a Comissão propôs prolongar, até Março de 2022, o alívio das regras da UE para faixas horárias de descolagem e aterragem das companhias aéreas devido aos efeitos da pandemia. *com Lusa