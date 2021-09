Tiros interrompem jogo de futebol entre equipas juniores em Moscavide

O jogo particular de juniores entre o Olivais de Moscavide e o Povoense, realizado na noite de quarta-feira, em Moscavide, terminou da pior maneira. Após cerca de 20 minutos jogados, houve uma invasão de campo e vários tiros disparados: dois deles atingiram elementos do clube da Póvoa de Santa Iria.

“Estava tudo a correr bem no início do jogo. Os bancos estavam cheios e nessa zona estavam três miúdos dos juniores do Olivais de Moscavide. De repente, um pequeno grupo entrou no recinto vindo do exterior e dispararam vários tiros na direcção desses miúdos, que fugiram para dentro do relvado”, começou por dizer ao site Maisfutebol Nuno Alves, director desportivo do Povoense.

“Dois tiros atingiram os nossos adjuntos, o Pedro Augusto e o Pedro Navalho. Ao Navalho atingiu apenas na bota, sem consequências. Ao Augusto atingiu na perna, ficou com dois buracos”, acrescentou.

“A polícia e o INEM demoraram muito tempo a chegar e quando chegaram os miúdos já não estavam no local. Tomaram apenas conta da ocorrência”, acrescentou ainda Nuno Alves, que fala num possível “ajuste de contas” entre dois possíveis grupos na origem da situação.

Olivais e Moscavide e Povoense competem na primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa.