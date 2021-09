Grupos da Taça da Liga já foram sorteados

Os sportinguistas, detentores do troféu, foram colocados no mesmo grupo do Famalicão.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (FPFP) realizou esta quinta-feira, na Alfandega do Porto, o sorteio da terceira fase da Taça da Liga, que determinou uma viagem do Benfica a Guimarães, com o Sp. Covilhã a completar o Grupo A, tendo o detentor do troféu, o Sporting uma disputa com Penafiel e outra com Famalicão. Ao FC Porto, que continua a perseguir a primeira conquista da Taça da Liga, coube em sorte uma viagem aos Açores (Santa Clara) e a recepção ao Rio Ave.

Os vencedores dos quatro grupos defrontar-se-ão na final a quatro em Leiria, com a possibilidade de repetir-se o quadro da edição anterior, com Sporting e FC Porto a cruzarem-se caso vençam os respectivos grupos, sucedendo o mesmo com Benfica e Sp. Braga, cenário que poderá alterar-se radicalmente, bastando que os argumentos dos demais competidores sejam mais fortes.

Grupo A:

Benfica; Vitória de Guimarães; Sp. Covilhã.

Grupo B:

Sporting, Famalicão, Penafiel.

Grupo C:

Sp. Braga, Paços de Ferreira, Boavista.

Grupo D:

FC Porto, Santa Clara, Rio Ave.