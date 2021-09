Dia do “super-homem” na Volta a Espanha

Para sorrir na etapa rainha da Volta a Espanha, com final em alto, era preciso um esforço sobre-humano. E ninguém melhor para o fazer do que… o super-homem. Miguel Ángel López, senhor de uma alcunha de respeito, venceu nesta quarta-feira a etapa 19 da prova espanhola, num dia em que a Movistar mostrou, finalmente, o que pode fazer.

A equipa espanhola tem pautado os últimos anos por falhanços sucessivos – por incapacidade dos ciclistas, por azares ou por opções tácticas discutíveis –, mas, nesta etapa, fez tudo o que tinha de fazer.

Tendo López e Enric Mas em segundo e terceiro lugares na classificação, tentou jogar com ambos: o primeiro teve liberdade para seguir para a vitória e o segundo pôde servir de “tampão” aos rivais Primoz Roglic e Egan Bernal e, em simultâneo, colaborar para excluir os corredores da Bahrain da luta pelo pódio. Por agora, o segundo e terceiro lugares da Vuelta estão “no bolso” de Mas e López, seja por que ordem for.

Indiferente a estas lutas menores continua Primoz Roglic. O ciclista esloveno segue de camisola vermelha, com uma vantagem mais do que confortável para os demais – e tem um contra-relógio para cravar o punhal ainda mais fundo.

Etapa com cinco quilómetros de acção

A etapa desta quinta-feira acabou por ser pouco interessante durante largos quilómetros, com o pelotão a rolar cerca de quatro minutos atrás de um lote alargado de fugitivos. Foram cerca de 30 corredores a aventurarem-se na frente, mas um ataque de Michael Storer, o “rei da fuga”, deixou todos “a pé”.

O ciclista da DSM, já com dois triunfos em fugas nesta Vuelta, rolou sozinho durante cerca de 70 quilómetros, mantendo cerca de dois minutos para o grupo principal (liderado pela Bahrain e pela Movistar), antes de ter a companhia de David de la Cruz.

A acção só chegou a cinco quilómetros do final, numa repetição da etapa anterior: ataque de Egan Bernal e resposta de Primoz Roglic. Desta vez houve, porém, uma diferença: o esloveno e o colombiano não seguiram sozinhos, já que Sepp Kuss, Miguel Ángel López e Enric Mas foram na roda dos dois atacantes.

Nesta fase via-se que todo o trabalho da Bahrain foi para o lixo. Nenhum ciclista da equipa conseguiu acompanhar os favoritos e, no fim de contas, a Bahrain limitou-se a perseguir a fuga e preparar na perfeição o terreno para o ataque dos rivais.

Um ataque de López acabou com a fuga do dia e o trio de Roglic, Bernal e Mas tinha um duelo táctico: Enric Mas não podia atacar, com o colega López na frente, e Roglic, apesar de querer vencer a etapa, tinha uma vantagem na classificação que não justificava que fosse rebocar os dois rivais a todo o custo.

No final venceu López, seguido de Roglic. O esloveno, com as bonificações, ficou até com uma vantagem maior do que a que já tinha para o segundo classificado – Enric Mas, que segue a 2m30s.

Na vertente dos perdedores, Jack Haig, da Bahrain, é a figura do dia. A equipa trabalhou bastante, dando a entender que Haig estaria em grande forma, mas o trepador vacilou perante os rivais e perdeu o quarto lugar para Egan Bernal, que voltou a ser ofensivo, mas pouco capaz para o duelo com Roglic e Mas.

Para esta sexta-feira está agendada uma etapa categorizada como “plana”, algo compreensível pelos últimos 100 quilómetros, mas a fase inicial da tirada tem duas subidas de segunda categoria e uma de terceira.

É, portanto, uma etapa de cenários muito variados. Com um ritmo alto deixará os sprinters para trás, mas não é de excluir um final em pelotão compacto ou mesmo o triunfo de um fugitivo.