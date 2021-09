Bulgária trava campeã europeia e Espanha descarrila na Suécia

À quarta ronda da qualificação para o Mundial do Qatar​, disputada esta quinta-feira, a Itália, campeã da Europa, teve que travar a fundo, empatando (1-1) na recepção à Bulgária, em Florença, mantendo a liderança do Grupo C, mas agora com a Suíça à espreita. Mas mais dramática ainda foi a derrota da Espanha (2-1) na viagem à Suécia.

O jogo de Itália até começou bem: Chiesa tabelou com Immobile e atirou a contar. Ainda sem sofrer golos, a Itália foi surpreendida pela Bulgária, que igualou por Iliev (40’), resistindo estoicamente até final, apesar das sucessivas tentativas de Roberto Mancini dar esperança à Suíça, que soma dois triunfos em dois jogos, podendo superar os transalpinos.

Depois da primeira vitória da selecção do Kosovo (0-1), no único jogo da tarde, na Geórgia, para o Grupo B, a noite começava a todo o vapor com golos praticamente a abrir a ronda e a prometer emoções fortes. Ainda no Grupo B, Suécia e Espanha lutavam pela liderança, com a “roja” a adiantar-se (5’) por Soler.

Luis Enrique não teve, contudo, tempo para celebrar, vendo Isak aproveitar atrapalhação entre Soler e Busquets e empatar no minuto seguinte. O pior viria com o golo de Claesson (57’), a colocar a Suécia no comando do grupo com vitória (2-1), deixando os espanhóis em choque, depois de terem cedido um empate na primeira jornada.

Nessa altura já a Bélgica, “carrasco” de Portugal no Euro 2020 e número um do ranking, sacudira a pressão em Tallin, na Estónia. Käit marcou no segundo minuto, mas os belgas saíram ilesos, goleando 2-5, depois de igualarem (22’) por Vanaken, assumindo as rédeas com golo de Lukaku (29’), que cumpriu o 99.º jogo pela selecção e bisou (52’) sem dificuldades. Witsel (65’) desferiu golpe de misericórdia, com a Estónia a reduzir por Sorga (83’).

Ainda ferida no orgulho depois da derrota (1-2) de Março, em Duisburgo, frente à Macedónia do Norte, a Alemanha de Hans-Dieter Flick precisava de uma exibição autoritária na Suíça, no Kybunpark – St. Gallen, casa emprestada ao Liechenstein, que resistiu 41 minutos até Timo Werner, assistido por Musiala, encontrar o caminho para o golo, com um túnel a Büchel. Sané (77’) faria o 0-2, levando a “mannschaft” ao 2.º lugar do grupo.

Em Varsóvia, a Polónia, de Paulo Sousa, tentava jogar com o resultado do Hungria-Inglaterra (Grupo I) para se aproximar do topo. Lewandowski (12’) deu força à estratégia, mas Cikalleshi (25’) igualou para a Albânia, valendo Buksa (44’) para repor a ordem antes de Krychowiak (54’) e Linetty (89’) arrumarem a questão (4-1), deixando os polacos no segundo lugar.

Enquanto isso, em Budapeste a resistência da Hungria ante o finalista vencido do Europeu terminava ao 55.º minuto, com Sterling a marcar para a Inglaterra, rumo à goleada (0-4). Kane (63’) picou o ponto e simplificou tudo, com Maguire (69’) a dissipar dúvidas (0-3) e Rice (87’) a fechar as contas.