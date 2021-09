JP Coimbra estreia remistura de From Afar e apresenta Vibra ao vivo no Porto e em Lisboa

Um ano depois do lançamento do single e videoclipe From Afar, antecipando o álbum Vibra, lançado também em 2020, o músico e compositor JP Coimbra estreia agora uma versão desse mesmo tema com remistura do produtor inglês Matthew Herbert. E, num momento em que Vibra ganhou edição internacional (a publicação das músicas de JP Coimbra foi recentemente aceite pela Manners McDade, à qual está ligada a editora Cognitive Shift Recordings), anuncia dois concertos para apresentar o álbum: dia 12 de Setembro no Porto, na Casa do Roseiral (Jardins do Palácio de Cristal), às 19h, com entrada gratuita mas sujeita à lotação do espaço, cumprindo as regras da DGS; e dia 13 em Lisboa, no Teatro Maria Matos, às 21h, com entradas pagas (preço único: 12,5 euros).

Compositor, multi-instrumentista, produtor e letrista, fundador dos Mesa e integrante ou colaborador de grupos como os Bandemónio de Pedro Abrunhosa, Três Tristes Tigres, Osso Vaidoso ou Coldfinger, foi em 2019 que JP Coimbra (João Pedro Coimbra) criou um projecto a que chamou Vibra e que deu origem (e nome) ao seu primeiro álbum a solo, com o qual pretendeu “combinar a plasticidade dos espaços públicos e suas inerentes características acústicas, na composição das peças musicais.” A inspiração para From Afar, diz JP Coimbra no comunicado que anuncia os concertos e o lançamento do single (que a partir de agora tem edição internacional) surgiu “da própria introdução do tema que foi feita com o silenciador que os pianos verticais trazem. Esse silenciador tem um feltro que abafa o som para podermos tocar em casa sem incomodar os vizinhos. Mas eu gosto muito desse som.” O single foi escolhido como primeira amostra do disco porque, acrescenta, é representativo da sua ideia “de agregar vários géneros musicais num só tema. Foi a partir dele que percebi que tinha encontrado uma linguagem e, que essa linguagem me iria permitir construir todo um disco.”