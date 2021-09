Quinta, na TV: de volta a Schitt’s Creek, com música, Malèna e Q-Force

CINEMA

Wind River

AXN, 22h

A agente do FBI Jane Banner é destacada para uma Reserva de Nativos Americanos, para investigar a morte de uma adolescente cujo corpo foi encontrado por Cory Lambert, um caçador local. Resolve contratá-lo como guia. Assim começa uma aventura por território selvagem, onde a lei da natureza impera sobre todas as outras. Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Graham Greene, Kelsey Asbille e Tokala Clifford integram o elenco. O filme é escrito e realizado por Taylor Sheridan, conhecido pelos argumentos de Sicario e Hell or High Water.

Becky

Cinemundo, 22h35

Num raro papel dramático, o actor cómico Kevin James, conhecido pelas suas sitcoms televisivas e as comédias que protagonizou no cinema, seja sozinho ou ao lado de Adam Sandler, é o vilão deste filme de terror. Becky (Lulu Wilson) é uma adolescente que vai passar o fim-de-semana a uma casa de férias num lago com o pai – com quem tem uma relação pouco saudável desde que a mãe morreu – e com a nova namorada dele e o filho dela. O que era suposto ser um momento familiar de reconciliação torna-se um pesadelo quando um grupo de presidiários, liderados por Dominick (James), um perigoso neonazi, consegue fugir da prisão e os toma como reféns. O filme é realizado pela dupla de Jonathan Milott e Cary Murnion, que já tinham sido responsáveis por Cooties, com Elijah Wood, e Bushwick, com Dave Bautista.

Malèna

Fox Movies, 1h09

Nomeado para dois Óscares e musicado por Ennio Morricone, o filme de Giuseppe Tornatore conta a história de Malèna (Monica Bellucci), a mais bela mulher de Castelcuto, uma vila siciliana numa Itália atormentada pela II Guerra Mundial. Quando o marido parte para o campo de batalha, cada passo que ela dá é acompanhado pelos olhares de desejo dos homens e pelos esgares invejosos das mulheres. Um pequeno exército de adolescentes segue-a de bicicleta para todo o lado. Entre eles está Renato, de 13 anos. Alimentado pelos filmes românticos que devora no cinema local, vai tornar-se a sombra de Malèna, permanecendo ao pé dela mesmo quando a má sorte bate à porta desta mulher e a deixa viúva.

DOCUMENTÁRIO

Il Sogno Mio d’Amore

RTP2, 22h55

Neste documentário, estreado em 2018, Nathalie Mansoux e Miguel Moraes Cabral acompanham dois anos do Conservatório de Música de Lisboa. Durante esse tempo, os realizadores filmam o quotidiano de alunos, professores e funcionários, enquanto exploram a linguagem musical, feita de palavras, gestos e sons.

SÉRIES

Schitt's Creek

TVCine Emotion, 22h10

A multipremiada sitcom, criada e interpretada por Eugene e Dan Levy (pai e filho), entra na quarta temporada. Centra-se numa família abastada que perdeu toda a fortuna e não teve alternativa senão começar do zero na cidade que o patriarca um dia comprou ao filho por piada. Nos novos episódios, o clã começa finalmente a sentir-se em casa. Schitt’s Creek fez história nos Emmys do ano passado, ao arrecadar sete galardões na cerimónia principal – entre eles, o de melhor série do género (a primeira vez que tal acontece com uma produção canadiana) e o de melhor actriz principal para a lenda da comédia Catherine O’Hara. A série foi também premiada nos Globos de Ouro nestas duas categorias.

Debris

TVCine Action, 22h10

Estreia. Há destroços de uma nave espacial a cair na terra e a afectar negativamente os sítios onde aterram. Para tentar perceber o que se passa, forma-se uma equipa internacional, com membros da CIA e do MI6. Eis a premissa desta série de ficção científica original da NBC. Foi criada por J. H. Wyman (ligado a Fringe e Almost Human) e chega cá meio ano após a estreia nos Estados Unidos, tendo sido cancelada após apenas uma temporada.

Q-Force

Netflix, streaming

Estreia. Co-criada por Sean Hayes, o Jack de Will & Grace, e por Michael Schur, responsável por The Good Place ou Brooklyn Nine-Nine, esta série animada centra-se num grupo de espiões LGBTQIA+. No centro da trama, está a personagem a quem Hayes dá voz: Steve Maryweather, um agente secreto, ao estilo de James Bond, que foi sempre posto de lado por ser gay e tenta provar o que vale.