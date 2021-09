O purgatório de Paul Schrader no sétimo céu de Veneza

Em Casino (1995), de Martin Scorsese, a câmara atirava-se para o inferno. Mas o que joga Paul Schrader é a suspensão do purgatório. É conferir nos espantosos planos gerais, câmara em aproximação expectante, agonizante como o estado espiritual das personagens, de The Card Counter. É o regresso à competição do Festival de Veneza, depois de No Coração da Escuridão (2017), do argumentista e cineasta americano que, aos 75 anos, com as pequenas caixas de ressonância sobre a intimidade da fé e da dúvida que são estes silenciosos, gráceis e assustadores filmes, está a protagonizar um espantoso final de carreira. Já há planos para novo filme.