Morreu Mikis Theodorakis, compositor e revolucionário grego

Responsável por bandas sonoras de filmes como Zorba, o Grego , Serpico ou Z - A Orgia do Poder , foi também um lutador pela democracia no seu país, foi preso e torturado e a sua música foi banida. Tinha 96 anos.

Mikis Theodorakis, que morreu esta quinta-feira aos 96 anos, em Atenas, não era só um dos maiores compositores gregos. Foi também um revolucionário alinhado com os comunistas que lutou pela democracia no seu país, e foi preso, torturado e viu a sua música ser banida da Grécia. Segundo o site oficial do músico, que é citado pelo The New York Times, morreu de uma paragem cardiorrespiratória.

Através da sua visibilidade mundial, fez campanha para angariar apoios para a acabar com a junta dos coronéis, que dominou o seu país natal de 1967 a 1974. Antes disso, tinha sido activo na resistência contra a ocupação nazi durante a Segunda Grande Guerra. Foi ainda deputado do Partido Comunista da Grécia, tendo sido posteriormente ministro de um governo de direita no país.

Como compositor, ganhou fama mundial pelas bandas sonoras de filmes como Zorba, o Grego, de Michael Cacoyannis, de 1964, Z - A Orgia do Poder, de Costa-gravas, de 1969, ou Serpico, de Sidney Lumet, de 1973. Compôs também A Balada de Mauthausen, sobre o Holocausto.