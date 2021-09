ABBA lançam duas novas canções. Álbum Voyage sai em Novembro

Banda sueca lançou duas novas músicas e tem álbum com edição agendada para 5 de Novembro. Há vários concertos digitais marcados para Maio do próximo ano, em Londres, na ABBA Arena, especialmente construída para o efeito.

Os ABBA anunciaram esta quinta-feira uma nova fornada de música, quase 40 anos depois do último álbum de estúdio. A banda sueca divulgou esta quinta-feira duas músicas (prometidas há três anos) que vão fazer parte das dez faixas de Voyage, álbum com estreia agendada para 5 de Novembro. Na calha estão também previstos vários concertos na Primavera de 2022, mas com um twist: todos os espectáculos vão ser em Londres, na ABBA Arena, uma sala de espectáculos construída para ser palco de concertos de avatares virtuais do grupo.

Este é o primeiro álbum de originais da banda desde Novembro de 1981, quando foi lançado o disco The Visitors (do qual faz parte a música Slipping Through My Fingers, uma das que integrou a banda sonora do filme Mamma Mia), na altura marcado pelos divórcios dos membros da banda, que começou por ser constituída por dois casais.

A banda anunciou a data de lançamento do álbum num evento em live streaming, estreando também as canções I Still Have Faith In You – que já tem um videoclip nostálgico para acompanhar – e ainda Don't Shut Me Down, que tem bem imprimida a sonoridade pop bem característica e única dos ABBA. Para o novo disco está também garantida uma música de Natal intitulada Little Things.

“Primeiro iam ser só duas músicas”, disse um dos membros da banda, Benny Andersson, numa mensagem de vídeo pré-gravada. “Depois dissemos ‘Talvez devêssemos fazer mais algumas. O que acham, meninas?’. Elas [Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad] disseram que sim, e depois perguntei ‘E porque não fazemos um álbum inteiro?”.

Bjorn Ulvaeus, o outro membro do grupo e também compositor, referiu que a gravação decorreu sem problemas e que entrou tudo nos eixos “numa questão de segundos”. Um exemplo foi a criação de um dos singles, I Still Have Faith In You ("Ainda tenho fé em ti” em português).

“Quando o Benny tocou a melodia, eu sabia que tinha de ser sobre nós”, disse o músico.

Concertos em Londres vão ser com “Abbatars” de 1979

Os concertos marcados para Maio de 2022 vão ter lugar em Londres, na ABBA Arena, uma sala de espectáculos especialmente construída e preparada para albergar uma actuação completamente digital da banda. É que estes concertos da banda vão ser feitos com recurso a figuras digitais dos membros do grupo – os “abbatars”, criados através da tecnologia de motion capture (captura de movimentos), vão mostrar os membros da banda tal como estes eram em 1979.

Os concertos vão ter uma lista de 22 músicas, incluindo as duas divulgadas esta quinta-feira e “alguns dos grandes êxitos” da banda, segundo Benny Andersson – incluindo, está claro, Dancing Queen.