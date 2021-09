21 Volts: um “encontro” entre artistas e público na Central Eléctrica do Freixo

Haverá concertos, um set DJ, conferências performativas, apresentações de espectáculos que já passaram por palcos internacionais e uma instalação, mas o público também poderá ver um par de works-in-progress, criações que neste momento são ainda uma pequena semente. É este o cardápio do 21 Volts, o ciclo de programação com que a Circolando (companhia de André Braga e Cláudia Figueiredo que este ano, em parte para se distanciar da inevitável associação às artes circenses sugerida pelo seu nome de sempre, passou a chamar-se CRL) ocupará a sua sede — a antiga Central Eléctrica do Freixo, no Porto — entre quinta-feira e domingo.