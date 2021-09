Portugal com 1565 novos casos de covid-19 e 14 mortes

O país registou, na terça-feira, 1565 novos casos de covid-19 e 14 mortes provocadas pela infecção, de acordo com os dados divulgados no boletim epidemiológico desta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal conta 1.039.492 infecções e 17.757 óbitos atribuídos ao novo coronavírus.

O número de internamentos aumentou face aos dados divulgados na terça-feira: há 681 pacientes a receberem tratamento hospitalar para ultrapassarem a infecção, mais quatro do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos, o número de doentes diminuiu: há 131 pessoas nestas unidades, menos cinco do que no último relatório diário.

Dos 14 óbitos registados na terça-feira, cinco foram em pessoas com 80 ou mais anos de idade, a faixa etária mais avançada considerada neste boletim diário. Duas mortes ocorreram em pessoas com idade compreendida entre os 70 e os 79 anos, quatro entre os 60 e os 69 anos e três na faixa etária imediatamente anterior, a de pessoas entre os 50 e os 59 anos. Abaixo dos 50 anos, não se registou qualquer morte provocada pelo vírus, esta terça-feira, no país.

Há menos 814 casos activos de infecção no país, num total de 43.273.

Foram dadas como recuperadas pelas autoridades de saúde mais 2365 pessoas, elevando este número para 978.462 desde o início da pandemia.

Sob vigilância estão agora 44.712 contactos, menos 218 do que na última actualização dos dados diários da pandemia.