Navio da GNR que custou 8,5 milhões de euros encalhado em Carcavelos. Assista ao vídeo

O Bojador está encalhado na praia de Carcavelos. GNR diz que ainda é cedo para avançar com as causas do acidente.

O maior navio de sempre da Guarda Nacional Republicana (GNR) para patrulhamento costeiro está encalhado na praia de Carcavelos. Imagens enviadas ao PÚBLICO ao início da tarde desta quarta-feira mostram que se trata do Bojador, uma embarcação com 35 metros que custou 8,5 milhões de euros.

De acordo com a GNR, ainda é “prematuro avançar com as causas da ocorrência”. Em comunicado, esta autoridade adianta que será instaurado um inquérito ao acidente.

O navio ficou encalhado durante uma acção de patrulhamento pelas 14h30. Na página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil pode constatar-se que o pedido de socorro apenas foi registado 40 minutos depois, pelas 15h10.

Pelas 17h estavam no local seis bombeiros, apoiados por quatro viaturas. A GNR está agora em articulação com o Capitão do Porto de Lisboa, aguardando a hora de preia-mar para garantir a retirada em segurança da embarcação daquele local.

A viagem de baptismo do Bojador aconteceu há menos de quatro meses, a 7 de Maio de 2021. A embarcação veio reforçar os meios da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, tendo sido adquirida no âmbito do Fundo para a Segurança Interna. O investimento total cifrou-se nos 8,5 milhões de euros.

Este navio, a maior embarcação de sempre ao serviço da GNR, tem aproximadamente 35 metros, três motores que debitam 1600 cavalos e capacidade para ter a bordo uma tripulação com mais de uma dezena de elementos.