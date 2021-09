DGS recomenda terceira dose para pessoas com imunossupressão

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira que passou a recomendar a administração de uma dose adicional de vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 16 anos e com imunossupressão.

No comunicado enviado, a DGS refere que a norma actualizada “prevê a administração de uma dose de vacina de ARNm [ARN-mensageiro] com um intervalo mínimo de três meses após a última dose do esquema vacinal anteriormente realizado”.

Esta recomendação é uma nova oportunidade de vacinação, dentro do esquema inicial estipulado, e tem como objectivo salvaguardar a eficácia das vacinas em pessoas com imunossupressão que possam não ter alcançado o nível de protecção adequado”, refere o comunicado. As vacinas de ARNm são as desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer/BioNTech.

As pessoas elegíveis são as que podem ter sido vacinadas durante “um período de imunossupressão grave”, tais como as que realizaram transplantes de órgãos sólidos, pessoas com infecção VIH com uma contagem de linfócitos abaixo do patamar estipulado, doentes oncológicos e pessoas com doenças auto-imunes que tenham sido sujeitas a tratamentos previstos na Norma 002/2021 da DGS.

“A vacinação de pessoas com imunossupressão deve ser efectuada sob orientação e prescrição do médico assistente”, diz ainda a Direcção-Geral da Saúde, sublinhando que a recomendação de uma dose adicional “está alinhada com a evidência científica mais recente e poderá ser ajustada em função da evolução do conhecimento”.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, já tinha admitido na semana passada a administração de uma terceira dose a imunodeprimidos.

“A questão da terceira dose tem duas componentes: para os imunodeprimidos é uma outra oportunidade de ficarem imunizados; para as pessoas que tiveram a sua vacinação, mas porque são velhos, doentes ou terem outra condição que não os deixou duradouramente protegidos, está a ser equacionado um reforço”, afirmou a responsável na altura.

A 25 de Agosto, o PÚBLICO confirmou também que a Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 (CTVC) tinha já enviado um parecer à Direcção-Geral da Saúde (DGS) relativo à vacinação de reforço contra a covid-19 de pessoas vulneráveis à doença. No parecer, a CTVC concordava com a administração de uma dose adicional a pessoas com “doenças que causam imunossupressão”.

A recomendação da DGS está também em linha com o que é recomendado pelo Centro Europeu de Prevenção das Doenças (ECDC, sigla em inglês), que num estudo publicado esta quarta-feira defendeu não existir “necessidade urgente” de administrar doses de reforço da vacina contra a covid-19, salvo casos de “indivíduos imunodeprimidos”.

“As provas disponíveis neste momento relativamente à eficácia da vacina no ‘mundo real’ e à duração da protecção mostram que todas as vacinas autorizadas na UE/EEE [União Europeia e Espaço Económico Europeu] são actualmente altamente protectoras contra a hospitalização relacionada com a covid-19, doenças graves e morte, sugerindo que não há necessidade urgente de administrar doses de reforço de vacinas a indivíduos totalmente vacinados na população em geral”, indica o ECDC.