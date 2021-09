Covid-19: 83% da população com pelo menos uma dose da vacina

Cerca de 83% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, de acordo com o relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira. Até 29 de Agosto, 8.607.939 de pessoas já tinham iniciado o processo de vacinação em Portugal, segundo a actualização, mais 343.353 que na semana anterior. Já o número de pessoas com o esquema vacinal completo subiu para 7.576.336 (mais 1760.759), o equivalente a cerca de 73% da população.

O destaque na última semana vai para a evolução da vacinação no grupo dos 12 aos 17 anos: 132.132 jovens neste grupo etário receberam a primeira dose da vacina, elevando o total de 329.446 para 461.578. Este número corresponde a 74% da população neste grupo etário. Até esta semana, o boletim de vacinação apresentava a percentagem de vacinação dos mais jovens relativamente à faixa etária dos zero aos 17 anos, pelo que a percentagem de população menor vacinada esta semana não pode ser comparada com a da semana anterior (era 19% de todo o grupo dos zero aos 17 anos). A DGS justifica esta alteração para ficar “mais fácil monitorizar a adesão desta faixa etária à vacinação contra a covid-19”.

Relativamente à vacinação completa, apenas 7% dos jovens dos 12 aos 17 anos concluíram o processo de imunização, um registo que se explica pelos dias de intervalo entre tomas da primeira e segunda dose da vacina da Pfizer, a única aprovada para este grupo. O plano de vacinação da task force prevê que as segundas doses sejam administradas maioritariamente nos fins-de-semana de 11 e 12 de Setembro para quem foi inicialmente inoculado a 21 e 22 de Agosto e tomas da segunda dose para 18 e 19 de Setembro no caso de primeiras doses a 28 e 29 de Agosto.

O grupo dos mais novos é o único ainda abaixo dos 80% de população imunizada com pelo menos uma dose, dado que a faixa etária seguinte, dos 18 aos 24 anos, atingiu esta semana esse mesmo patamar, com 643.324 pessoas com pelo menos uma dose (82%) e 393.499 com a vacinação completa (50%).

Acima desta faixa etária, todas têm percentagens de vacinação acima dos 90% no que diz respeito a pelo menos uma dose. Dos 25 aos 49 anos, o grupo com intervalo de idades mais alargado e, por isso, com maior número de pessoas, são já mais de três milhões de pessoas as que já iniciaram a vacinação (3.015.507, o equivalente a cerca de 91%). Destas, 2.740.384 estão completamente imunizadas (82%).

As restantes faixas etárias já somam todas mais de 95% da população respectiva com vacinação completa. Os grupos dos 65 aos 79 anos e com 80 ou mais anos apresentam percentagens idênticas, com 99% das pessoas com pelo menos uma dose e 99% já completamente imunizadas – as diferenças entre a vacinação iniciada e completa são residuais nestes dois grupos. Nos 50 aos 64 anos também se atingiu 99% da população pelo menos parcialmente imunizada, sendo que 96% já tem o esquema vacinal completo.

Norte, Centro e Alentejo atingem marca dos 85% com pelo menos uma dose

As regiões Norte, Centro e o Alentejo já atingiram a marca dos 85% de população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. O Norte voltou a ser a zona do país que mais vacinou, com 152.827 doses administradas na semana em análise, contando 86% dos residentes com pelo menos uma dose, dos quais 75% com vacinação completa. É a região mais avançada em termos percentuais, seguida do Centro, com 85% da população pelo menos parcialmente imunizada e 75% com esquema vacinal concluído. Soma 2.416.380 vacinas administradas, 59.290 das quais na última semana.

O Alentejo também tem 85% da população com pelo menos uma dose tomada, mas regista 73% com a vacinação completa (678.085 doses totais, 17.481 na última semana).

Lisboa e Vale do Tejo, a segunda região com mais doses administradas na semana em análise (149.309), tem 81% da população pelo menos parcialmente imunizada e 72% com a vacinação concluída. No total, soma 5.107.054 inoculações, apenas atrás do total do Norte (5.152.3699).

O Algarve é a região com os registos mais baixos em termos continentais, bem como a nível nacional: tem 77% com pelo menos uma dose tomada e 67% com a vacinação concluída, num total de 606.275 doses, 18.820.

A DGS alerta que o relatório de vacinação desta semana apresenta dados regionais e nacionais que já utilizam os resultados populacionais dos Censos de 2021, alertando que esta alteração “pode ter impactos marginais nas coberturas por região de saúde”. A actualização é notória principalmente nas percentagens de vacinação do Algarve, que viu os valores de cobertura vacinal diminuir: 77% da população iniciou o esquema vacinal (menos 2%) e 67% já o concluiu (menos 1%).

Nos arquipélagos, a Madeira já vacinou 80% da população residente com pelo uma dose e 74% tem a vacinação completa (364.530 doses administradas, mais 7.364). Já os Açores registam 79% da população residente com uma dose tomada e 72% completamente vacinada (339.923 doses, mais 14.496).

Além das duas alterações no boletim referidas anteriormente, a DGS indica também que as pessoas com vacinação completa através da combinação de uma dose de vacina com “critérios de infecção prévia” passam agora a estar incluídas nos registos do relatório de vacinação, “nomeadamente na desagregação por idade e região”.