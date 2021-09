Benéfica ou prejudicial? Actualização das tabelas da ADSE causa polémica

Depois de ter sido anunciada para o primeiro trimestre deste ano, posteriormente para 1 de Julho, e de ter sido novamente adiada, entrou esta quarta-feira em vigor a actualização das tabelas da ADSE, que definem os preços e regras do regime convencionado. As muitas alterações da comparticipação nas consultas e outros procedimentos está a suscitar dúvidas entre os envolvidos e se há quem garanta que os novos valores vão melhorar a situação dos cerca de 1,2 milhões de beneficiários do sistema de saúde da função pública, há quem avise para a possibilidade de estes serem prejudicados, nomeadamente, com a saída de alguns serviços da convenção. A Luz Saúde já anunciou que é o que vai acontecer neste grupo privado.