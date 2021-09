Mais de 6600 migrantes vacinados no Alentejo

Chegou a ser montado um centro de vacinação nas instalações de uma empresa agrícola em Ferreira do Alentejo, onde num dia foram vacinados cerca de 600 migrantes.

Era um desafio, porque muitos destes migrantes nem sequer estavam inscritos no Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que com a colaboração de várias entidades foi possível vacinar cerca de 6600 migrantes apenas em dois concelhos alentejanos, Odemira e Ferreira do Alentejo. Tudo decorreu entre o final de Junho e o início de Julho.