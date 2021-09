Violação da lei da paridade em freguesias de Viana chega ao Constitucional

Tribunal local entendeu que tinha passado o prazo de reclamação e validou a lista do PS à Assembleia de Freguesia de Freixieiro de Soutelo em que falta, pelo menos, uma mulher. Lei da paridade aplica-se pela primeira vez a assembleias municipais e de freguesia.

A violação da lei da paridade na lista do PS à Assembleia de Freguesia de Freixieiro de Soutelo vai ser apreciada pelo Tribunal Constitucional, depois de o tribunal de Viana do Castelo ter aceitado a lista e recusado o protesto da candidatura adversária, do PSD e CDS. E não é caso único.