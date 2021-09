OE: “A estabilidade não pode ser feita a qualquer preço”, adverte presidente do PS

Em vésperas de se iniciarem as negociações sobre o próximo Orçamento do Estado, Carlos César deixa recados à esquerda: “Para chegar a acordo não vale tudo”. Já quanto à possibilidade de Marta Temido poder vir a disputar a sucessão de Costa, não se compromete.

Carlos César, reeleito presidente do Partido Socialista no recente congresso de Portimão, adverte que o Orçamento do Estado para 2022, cujas negociações começam esta semana entre o Governo e o BE, PCP, PEV e PAN, vai “definir” o último Orçamento da legislatura e “para chegar a acordo com a esquerda não vale tudo”.

Alertando para a necessidade de haver estabilidade política – “a estabilidade não pode ser feita a qualquer preço” –, Carlos César elogia o PCP pelo comportamento “muito responsável” que tem tido com o Governo (mesmo depois da geringonça) e critica a “mediatização globalizante” do Bloco de Esquerda que “torna mais difícil a percepção e a formação de acordos”.

Em entrevista ao Observador, o presidente do PS admite que o seu partido neste Orçamento vá já trabalhar “para comprometer os partidos e os parceiros sociais até ao final da legislatura”. “É natural que isso aconteça em parte porque este próximo orçamento é muito influenciado pelos dois instrumentos que lhes estão associados: Quadro Comunitário de Apoio [próximo] e Plano de Resiliência e Recuperação”.

Segundo o ex-presidente do Governo Regional dos Açores,"vê-se, com certeza, neste Orçamento do Estado o perfil do Orçamento seguinte, e, num plano político, a verdade é que este Orçamento precede o último da legislatura, portanto há aqui uma influência e um contexto que condiciona mais todas as formações parlamentares”.

Para Carlos César, que é membro do Conselho de Estado, “os partidos em geral, independentes das suas divergências, não desejam ser motores de uma instabilização do país que interrompa um processo de investimento que não pode ter essa interrupção e que seria interrompido se mergulhássemos numa situação de indefinição quanto ao Governo”.

Considera que uma eventual derrota do PS em Almada, cuja câmara o partido conquistou ao PCP há quatro anos, não facilita as negociações com vista ao próximo OE.“Acho que o Orçamento não tem que ser determinado do ponto de vista do seu conteúdo e da sua votação no resultado das eleições autárquicas. É evidente que as eleições autárquicas têm sempre uma conotação muito forte do ponto de vista do estado das lideranças partidárias, do ponto de vista da saúde dos partidos políticos e de outros desenvolvimentos, mas é uma conotação absolutamente injusta”, disse.

"Sucessão de Costa não tem nexo"

O conselheiro de Estado entende que é preciso “prestar mais atenção a outras instituições que fazem parte da edificação da estabilidade política e social e económico” e realça a que a concertação social deve ter uma maior intervenção na definição política e na construção dessa estabilidade. Em relação ao OE para 2022, diz que “este Orçamento carrega o posterior” pelo que a “estabilidade política não pode comprometer a estabilidade económica nem a estabilidade social”.

Questionado sobre a possibilidade de Marta Temido poder vir a integrar o leque de futuros sucessores de António Costa na liderança do PS, Carlos César respondeu que sim. “Tem ela como tem naturalmente uma imensidão de pessoas”, declarou, afirmando que “a ironia do secretário-geral [ao lançá-la no congresso do PS como uma possível candidata daqui a dois anos] foi condizente com a inutilidade da pergunta”.

“Esta questão da sucessão é uma questão que não tem nexo e que é um pouco absurda (...) e não ocupa sequer uma parte significa dos dirigentes e muito menos dos militantes do Partido Socialista”, afirmou, refutando que haja uma preparação de nomes para vir a liderar o partido. O que há – frisou – “é uma nova geração que emerge do PS e que emerge de forma natural e em todos os sentidos. Pessoas mais novas que vão conquistando maturidade (…) que as habilita mais tarde, em função do seu desempenho, a poderem ser candidatos a lugares de maior notoriedade no PS”.

O presidente do PS criticou a liderança “confusão e errática do ponto de vista dos objectivos e de argumentaria” de Rui Rio e admite que “alguns militantes” do PSD aspirem pelo regresso de Pedro Passos Coelho ou pela chegada de alguém vindo de Bruxelas, numa alusão Paulo Rangel.