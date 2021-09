Negociações à esquerda do OE arrancam com 2000 milhões de euros já comprometidos

Na semana em que o Governo retoma as negociações para o OE2022 com BE, PCP e PAN, há um dado novo sobre quanto pesam nas contas para o próximo ano as decisões tomadas em anos anteriores.

O Governo já fechou o cenário de partida para a elaboração do Orçamento do Estado para 2022. As medidas tomadas em anos anteriores pesam mais de 2000 milhões de euros nas contas do próximo ano, reduzindo assim a margem do executivo nas negociações à esquerda que acontecem esta semana.